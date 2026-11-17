Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Toplantısı'na katılmak üzere ülkesine ziyarette bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. Çin-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet ettiğini, dünya barışına, istikrarına ve kalkınmasına da katkı sağladığını söyleyen Şi, Çin'in Kanada ile karşılıklı saygı, ortak kalkınma, güven ve iş birliğine dayalı yeni tip stratejik ortaklığı ilerletmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kanada Başbakanı Carney ise yılın başında yeni tip stratejik ortaklığın kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin doğru bir gelişme rotasına girdiğini belirtti. İki ülkenin çeşitli kurumları arasındaki temasların yoğunlaştığını, ticaret hacminin önemli ölçüde arttığını ve farklı alanlarda kayda değer ilerleme sağlandığını aktaran Carney, "Çin ile karşılıklı güveni artırmaya; ticaret, yatırım, yeni enerji, tarım ürünleri, yapay zeka ve turizm alanlarında iş birliğini derinleştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Çin'i bu yıl APEC'e ev sahipliği yapması dolayısıyla tebrik eden Carney, Asya-Pasifik iş birliğini ilerletmek, çok taraflılık ve serbest ticareti korumak, bölge ile dünyanın istikrarına ve refahına katkı sağlamak için Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Carney, Şi ile görüşmesinin ardından sanal medya hesabından da paylaşım yaptı. Kanada ile Çin'in, ilişkilerini pragmatik ve kararlı bir şekilde yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Carney, "Şi ile bir araya gelerek ticaret, enerji, turizm ve kültür alanlarında kaydettiğimiz ilerlemeyi değerlendirmekten onur duydum. Geleceğe odaklandık ve ülkelerimizin birlikte daha neler başarabileceğini ele aldık" açıklamasında bulundu.