Kanada'da Polis, McGill Üniversitesi'ndeki Öğrenci Kampını Dağıttı - Son Dakika
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Kanada'da Polis, McGill Üniversitesi'ndeki Öğrenci Kampını Dağıttı

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Kanada'da polis, İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdikleri gerekçesiyle Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde kamp kuran öğrencilerin kampını dağıttı. Polis, öğrencilerin protesto yürüyüşünü de biber gazı ve tazyikli su ile engelledi. McGill Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için kamp kurmuş ve polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

12.07.2024 11:07
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(MONTREAL) - Kanada'da polis, " İsrail'in Gazze'deki soykırımına desteği kesin" diyerek Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde kamp kuran öğrencilerin kampını dağıttı. Polis, öğrencilerin protesto yürüyüşünü de biber gazı ve tazyikli su ile engelledi.

Kanada'nın en büyük şehirlerinden Montreal'de " Filistin'e özgürlük" diyerek eylem yapanlara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Dünyanın birçok üniversitesinde olduğu gibi kentteki McGill Üniversitesi öğrencileri de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için kampüste kamp kurmuştu. Kampın çarşamba günü dağıtılması üzerine eylem yapmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaştı. Öğrenciler, dün akşam saatlerinde şehir merkezine yürümek istedi. Polis, Filistin bayrakları ve Filistin halkıyla dayanışma mesajlarının yer aldığı dövizler taşıyan öğrencilerin yürümesine izin vermeyerek biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Öğrenciler: "Üniversite yönetiminin İsrail'le bağları var"

Kampları dağıtılan üniversite öğrencileri yaptıkları açıklamada, "Bu kamp, barışçıldır. Üniversite, İsrail'deki yatırımlarını durdurmalı ve Gazze'deki soykırımı desteklemekten vazgeçmelidir" dedi.

İsrail'in Gazze'ye savaşı başladığından beri dünyanın birçok üniversitesinde öğrenciler kampüslerde kamp kurarak, üniversite yönetimlerini İsrail'le ilişkilerini sonlandırmaya çağırıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kanada'da Polis, McGill Üniversitesi'ndeki Öğrenci Kampını Dağıttı - Son Dakika

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