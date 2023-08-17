Kanada'nın Büyük Şehri Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Ediliyor - Son Dakika
BBC

Kanada'nın Büyük Şehri Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Ediliyor

Son Güncelleme: 17.08.2023 13:52

Kanada'nın büyük şehirlerinden biri olan Yellowknife, kontrol altına alınamayan bir orman yangını nedeniyle tahliye ediliyor. Kentte yaşayan yaklaşık 20 bin kişiye Cuma günü öğle saatlerine kadar kenti terk etmeleri için süre verildi. Alevler, kente 17 kilometre mesafede bulunuyor ve bölgedeki diğer yerleşim alanlarında da alarm durumu bulunuyor. Bölgede çıkan 200'den fazla orman yangını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yangınlar, telefon ve internet hizmetlerinin kesilmesine yol açtı. Kanada ordusu, havadan tahliye operasyonları düzenleyerek tahliye edilenleri komşu Alberta bölgesine taşıyor. Kanada tarihinin en kötü orman yangınlarından biri olarak kaydedilen bu durumun nedeni, bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmesi olarak belirtiliyor.

Kanada’nın büyük şehirlerinden biri, kontrol altına alınamayan bir orman yangını nedeniyle tahliye ediliyor.

Yellowknife kenti halkına Cuma günü öğle saatlerine kadar kenti terk etmeleri için mühlet verildi.

Kentte yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor.

Alevler, Çarşamba günü sonu itibariyla kente 17 kilometre mesafede bulunuyor.

Northwest Territories’ın kapladığı alanda yer alan birçok yerleşimde alarm verilmiş durumda.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede 200’den fazla orman yangını çıktı.

Bölgenin çevre bakanı olan Shane Thompson, yangınların Yellowknife halkı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Thompson, “Kent an itibariyle tehdit altında değil ama eğer yağmur yağmazsa, haftasonuna kadar alevler kent sınırlarına ulaşabilir” dedi.

Bakan, kalmayı seçenlerin kendileri ve yakınları için risk oluşturacağını savundu.

Hay River isimli tehdit altındaki bir başka yerleşimde yaşayan 3 bin 500 kişiden yedide birinin kentten ayrılmadığı kaydediliyor.

Bölgedeki yangınlar telefon ve internet hizmetlerinin kesilmesine neden oldu.

Kanada ordusu Northwest Territories bölgesinde havadan tahliye operasyonları düzenliyor.

Bu operasyon, bölge tarihindeki en kapsamlı havadan tahliye olarak kayda geçti.

Tahliye edilenler komşu Alberta bölgesine taşınıyor.

Toplam 5 yerleşim için tahliye emri uygulanıyor.

Kanada tarihinin en kötü orman yangını mevzimlerinden birini geçiriyor.

Çarşamba günü itibariyla aktif yangın sayısının 1100’e yaklaştığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bunun bir nedeni, bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmiş olması.

Kaynak: BBC

Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'nın Büyük Şehri Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Ediliyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
16:02 UEFA'da Yılın Oyuncusu ve Teknik Direktörü Adayları Belli Oldu
15:59 Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Eşi karnı burnunda pozunu paylaştı
15:56 UEFA, yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı
15:47 İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına çok konuşulacak yanıt: Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var
15:47 Memur-Sen, Hükümetin Yeni Zam Teklifini Kabul Etmedi
15:42 İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına dikkat çeken yanıt: Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var
15:30 Miami-Santiago seferinde kaptan pilot hayatını kaybetti
15:23 Kaptan pilot hayatını kaybetti! 271 yolculu uçak Panama'ya acil iniş yaptı
15:10 Beşiktaş'ın transfer videosu tartışma yarattı
15:06 Rashica videosu ortalığı karıştırdı! Özbek'in "Özür bekliyoruz" çıkışına Beşiktaş'tan zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 16:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada'nın Büyük Şehri Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement