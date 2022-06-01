Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı

01.06.2022 14:29

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, hayvanla kavga etti. Eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan adam olaydan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Ballina bölgesinde köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkan Cliff Des adlı bir adam, dehşeti yaşadı.

KANGURUYLA KAVGA ETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Des, bahçede karşılaştığı kangurudan kaçarken tökezleyerek yere düştü. Bu sırada kangurunun saldırısına uğrayan Des, peşini bırakmayan kanguruyla ayağa kalktıktan sonra kavga etmeye başladı.

GÜNDEME OTURDU

Eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan Des mücadeleyi kazanırken, olaydan yaralı kurtulmayı başardı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika


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