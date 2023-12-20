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Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi - Son Dakika
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Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi

Geçen sene kemik kanseriyle mücadele eden çocukların tedavisinde kullanılmak üzere topladığı paraları kendi şirketine aktardığı için bir milyon euro ceza kesilen Chiara Ferragni Instagram'dan özür diledi. Ferragni cezayı orantısız bulduğunu belirterek temyize gideceğini söyledi. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni de fenomene tepki gösterenler arasındaydı.

20.12.2023 - 10:36,  Güncelleme: 11:02
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İtalyan moda fenomeni Chiara Ferragni, hayranlarını Ferragni markalı bir pandoro alarak çocuk hastanesine bağış yapacaklarına inandırmakla suçlandı. İtalya'nın rekabet otoritesi tarafından bir milyon euro ceza kesilen Chiara Ferragni Instagram'dan özür diledi.

1 MİLYON EURO CEZA KESİLDİ

Ferragni, hatasını "iyi niyetle bir iletişim hatası" olarak kabul ederek, 30 milyon Instagram takipçisine bir özür videosu yayınladı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni da olayla ilgili eleştirilerde bulunanlar arasındaydı. Ferragni'nin işletmelerine Rekabet ve Piyasa Güvencesi Otoritesi (AGCM) tarafından 1milyon 75 euro para cezası verildi. Ferragni, cezayı orantısız ve haksız bulduğunu belirterek temyize gideceğini söyledi.

Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi

İNDİRİME KARŞILIK BAĞIŞ VAADİNDE BULUNDU

Ferragni, cezasında bir indirim alırsa, bağışını bu indirimle eşdeğer bir miktarla tamamlayacağını söyledi. Ferragni'nin gönüllü olarak yaptığı 1 milyon euro bağış, Balocco ile düzenlediği tanıtım yarışmasından kazandığı miktarla aynı. Şirket, 420 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabından ağlayarak özür dileyen Chiara Ferragni şunları söyledi:"Her zaman şanslı olanların iyilik yapmak için ahlaki bir sorumluluğu olduğuna ikna olmuşumdur. Bunlar beni ve ailemi her zaman yönlendiren değerler. Çocuklarımıza bunu öğretiyoruz. Aynı zamanda onlara hata yapabileceğinizi ve gerçekleştiğinde kabul etmeniz gerektiğini ve mümkünse yapılan hatayı düzeltmeniz ve değerini bilmeniz gerektiğini de öğretiyoruz.

Ve şimdi yapmak istediğim de bu. Özür dileyin ve jestime somut hareket edin: Çocuk bakımı için Kraliçe Margaret'e 1 milyon euro iade edeceğim.

Ama yeterli değil: İletişim hatası yaptığımı fark ettiğim için herkese açık yapıyorum. Her zaman yaptığım ve yapmaya devam edeceğim hayırseverliklerini ticari faaliyetlerden tamamen ayırarak gelecekte değer vereceğim bir hata. Çünkü son sonu iyi olsa bile, iletişim üzerinde yeterli kontrol yoksa, yine de hatalara yol açabilir.

Son bir kaç günde dediğim gibi agcm nin tedbirine meydan okuyacağım çünkü orantısız ve adaletsiz buluyorum. İyi niyetteki hatam, iletişimle ticari bir faaliyetle dayanışmaya bağ kurmaktı. Ne yazık ki hata yapabiliyorsunuz, özür dilerim yaptığım için ve fark ettim ki daha iyi koruyabilirdim.

Ancak kesin yaptırım - umduğum gibi- AGCM'nin kararlaştırdığından daha düşük olursa, fark milyon avroya eklenecek. Önümüzdeki günlerde Kraliçe Margaret ile hastanenin benim bağışladığım parayı nasıl kullanacağını anlamak için konuşup güncellemeleri size düzenli olarak söyleyeceğim. Hatam hala devam ediyor ancak bu hatadan yapıcı ve olumlu bir şeyler üretilebileceğinden emin olmak istiyorum."

Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
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Instagram, İtalya, Çocuk, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi - Son Dakika


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