Ateşkes ilan edilen Karabağ'da Ermenilerin kabul ettiği şartlar

Dün Azerbaycan tarafından operasyon başlatılan Karabağ'da, bugün Azerbaycan saati 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı. Kabul edilen şartlara göre; Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor ve tam şekilde silahsızlandırılıyor.

OPERASYON ASKIYA ALINDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Operasyonun askıya alındığı vurgulanan açıklamada, Ermenilerin kabul ettiği şartlar da yer aldı.

KABUL EDİLEN TALEPLER

Bakanlığın ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır."

OPERASYONA GİDEN SÜREÇTE NELER OLDU?

Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

Azerbaycan'dan gelen sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu.

Bölgede tansiyonun gün geçtikçe artması ve Ermeni güçlerin provokasyonlarını sürdürmesi sonrası, Azerbaycan ordusu dün Karabağ'a operasyon başlattı.