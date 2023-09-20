Karabağ operasyonundan son görüntüler! Ermeni mevzileri yerle bir edildi - Son Dakika

Karabağ operasyonundan son görüntüler! Ermeni mevzileri yerle bir edildi

Son Güncelleme: 20.09.2023 08:31

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin artan provokasyonları üzerine antiterör operasyonu başlattı. Operasyon sonucunda 60'tan fazla mevzi ele geçirilirken bölgeden görüntüler servis edildi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni güçlerin silahlarını lağvetmesi durumunda ateşkesin mümkün olabileceğini belirtti.

Karabağ'da Ermeni güçlerinin gerçekleştirdiği provokasyonların artması üzerine Azerbaycan, bölgede antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu operasyonda ana hedefleri tamamlarken, 60'tan fazla mevzi ele geçirildi. Ermeniler ateşkes çağrısında bulunurken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yasa dışı Ermeni güçlerin tüm silahlarını lağvetmesi durumunda ateşkesin mümkün olduğunu söyledi. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde ise Ermeni mevzilerinin yerle bir edildiği anlar yer aldı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonu imha edildi." bilgisini paylaştı.

TEK TEK YOK EDİYORLAR

Öte yandan bu operasyonlara ait görüntüler de servis edildi. Bölgeden gelen görüntülerde Azerbaycan ordusunun, Ermeni mevzilerini tek tek yok ettiği görülüyor.

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Son Dakika Dünya Karabağ operasyonundan son görüntüler! Ermeni mevzileri yerle bir edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ operasyonundan son görüntüler! Ermeni mevzileri yerle bir edildi - Son Dakika
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