Karadeniz'de iki gemiye insansız saldırı, biri battı, 11'i Türk 18 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Karadeniz'de iki gemiye insansız saldırı, biri battı, 11'i Türk 18 kişi kurtarıldı

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Karadeniz\'de iki gemiye insansız saldırı, biri battı, 11\'i Türk 18 kişi kurtarıldı
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Karadeniz'de Bulgaristan açıklarında iki ticari geminin insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırıya uğradığı, gemilerden birinin battığı bildirildi. Batan gemide kaç kişi olduğu açıklanmazken, diğer gemideki 11'i Türk 18 mürettebat kurtarıldı; iki yaralı Varna'ya götürüldü.

(ANKARA) - Karadeniz'de Bulgaristan açıklarında iki ticari geminin insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradığı, gemilerden birinin battığı bildirildi. Batan geminin mürettebatını bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer gemide bulunan 11'i Türk 18 mürettebat kurtarıldı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında Byala kentinin yaklaşık 70 deniz mili doğusunda, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede bulunan Bulgar feribotu Dioscuria'nın mürettebatı, ilk gemide bir patlama gördükten sonra olay yerine gitti. Bölgede devrilmiş bir cankurtaran botu ve can yelekleri bulundu ancak geminin mürettebatına ulaşılamadı. Yetkililer, batan gemide kaç kişinin bulunduğunu henüz açıklamadı.

Aynı bölgedeki ikinci gemide ise saldırının ardından yangın çıktı. Gemideki 11 Türk ve yedi Hindistan vatandaşı olmak üzere 18 kişilik mürettebatın tamamı Dioscuria tarafından kurtarıldı. Mürettebattan iki kişinin yaralandığı, yaralıların Varna'ya götürüldüğü bildirildi.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, batan geminin Togo bayraklı Alfa Watan, saldırıya uğrayan ikinci geminin ise Palau bayraklı Able olduğu kaydedildi. Alfa Watan'ın Romanya'nın Sulina Limanı'na doğru seyrettiği, Able'ın ise buğday taşıdığı ve güneye doğru ilerlediği aktarıldı.

Radev, saldırıyı "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirirken, insansız hava araçlarının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: ANKA
UluslararasıBulgaristanDenizcilikKaradenizGüvenlikGüncelVarnaDünyaSon Dakika

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