 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı

Brezilya'da karting kazasında saçları motora dolanan 17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro, kafa derisinin yüzde 80'i koptu. Kızının acil yardım almak için uzun süre beklediğini belirten anne Elizabeth, gecikmenin kafa derisinin dikilmesini imkansız kıldığını söyledi. Heloisa şu anda cilt nakli bekliyor ve psikolojik destek gerekiyor. Şirket ise güvenlik ekipmanı sağlandığını ve aileye destek verdiklerini açıkladı

Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı
18.12.2023 - 16:23,  Güncelleme: 16:32
Abone Ol

Brezilya'da, 17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro, erkek arkadaşının doğum günü kutlamalarında gerçekleşen karting etkinliğinde korkunç bir kaza geçirdi.

Heloisa'nınbeline kadar uzanan saçları karting aracının motoruna dolanınca,kafa derisi canlı canlı yüzde 80 oranında koparıldı. Ailesi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Heloisa'nın kanlı bandajlar içinde hastane yatağında görülüyor. Olayın ardından geçen sürede Heloisa'nın uygun bir hastaneye ulaştırılamadığı için cerrahların kafa derisini başarılı bir şekilde dikmesi mümkün olmadı.

Heloisa'nın annesi Elizabeth Maria Ribeiro, kızının kaza sırasında güvenlik giysileri ve kask giydiğini, ancak kızlarının uzun saçlarının riski konusunda uyarılmadığını söyledi. Heloisa'nın acil yardım için 30 dakika beklediğini ve geç kalındığı için kafa derisinin uygun şekilde dikilemediğini belirtti. Şu anda Heloisa'nın cilt nakli ameliyatını beklediğini ifade eden Elizabeth, kızının psikolojik destek ve uzun bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Brasilia Kart şirketi, pisti işleten firma olarak Heloisa'ya güvenlik ekipmanı sağlandığını ve aileye tam destek sağlandığını açıkladı. Olayın polis tarafından incelenip incelenmediği ise henüz bilinmiyor.

Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı
Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı
Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı - Son Dakika


16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Son Dakika
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpekleri saldırdı, üniversiteli kız öğrenci yaralandı.
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement