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İsrail ordusunu pusuya düşüren Hamas, iki tankı imha etti - Son Dakika

İsrail ordusunu pusuya düşüren Hamas, iki tankı imha etti

Son Güncelleme: 01.11.2023 20:40

Hamas, Gazze'de tünelleri kullanarak İsrail ordusuna düzenlediği operasyonun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde İsrail tanklarının havaya uçtuğu anlar yer aldı. İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankın imha edildiğini belirtti. İsrail ordusundan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Hamas, Gazze'de İsrail askerlerine tünelleri kullanarak düzenlediği operasyonun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde İsrail tankı ve araçlarının havaya uçtuğu anlar yer aldı.

HAMAS, İSRAİL TANKLARINI TÜNELLERİ KULLANARAK İMHA ETTİ

Gazze'ye kara operasyonu başlatan İsrail, şehir içinde büyük bir direnişle karşılaştı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, tünelleri kullanarak İsrail ordusuna düzenlediği operasyonun görüntülerini yayımladı. Görüntülerde çok sayıda İsrail tankı ve aracının havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

ANTİ-TANK ROKETİ KULLANILDI

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi. İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

GAZZE'DE SINIRLI KARA OPERASYONU

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de de sınırlı kara operasyonuna başladığını açıklamıştı. 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 15 olduğu bildirilmişti.

ÖLÜ SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796'ya, yaralananların sayısı ise 22 bin 219'a yükseldi. 35 bin konutun tamamen yıkıldığı Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Mısır'a nakline başlandı.

SOKAKLARDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Son bir haftada birkaç kez Gazze'ye "sınırlı kara operasyonu" gerçekleştirdiğini duyuran İsrail güçleri, kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas, İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken bölgede zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Son Dakika Dünya İsrail ordusunu pusuya düşüren Hamas, iki tankı imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusunu pusuya düşüren Hamas, iki tankı imha etti - Son Dakika
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