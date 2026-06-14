Katar Heyeti Tahran\'da

KATAR heyetinin, ara buluculuk görüşmeleri kapsamında Tahran'a gittiği bildirildi.

İran basını, Katar heyetinin, İran ile ABD arasında ara buluculuk kapsamındaki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a gittiğini duyurdu. Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyetinin, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.