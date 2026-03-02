Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük - Son Dakika
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Katar: İran\'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
02.03.2026 18:53
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Katar, İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını, 7 balistik füzeyi ve 5 İHA'yı düşürdü.

KATAR, İRAN SAVAŞ UÇAKLARINI DÜŞÜRDÜ

Orta Doğu, üç günde ateş çemberine döndü. ABDve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın sert misillemeleri savaşı Körfez'e yaydı. Savaşta ise endişelendirecek bir gelişme yaşandı. Katar, İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını, 7 balistik füzeyi ve 5 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Katar Devleti Savunma Bakanlığı; her şeyden önce Yüce Allah'ın inayeti, yüksek hazırlık seviyesi ve ilgili makamlar arasındaki ortak koordinasyon sayesinde, Katar Emiri Hava Kuvvetleri'nin İran İslam Cumhuriyeti yönünden gelen iki (SU-24) uçağını başarıyla düşürdüğünü duyurur.

"FÜZE VE İHA'LAR ENGELLENDİ"

Ayrıca, bugün devletin çeşitli bölgelerini hedef alan 7 balistik füze hava savunma sistemleri tarafından, 5 insansız hava aracı (İHA) ise Katar Emiri Hava Kuvvetleri ve Katar Emiri Deniz Kuvvetleri tarafından başarıyla engellenmiştir.

"HEDEFLERİNE ULAŞMADAN DÜŞÜRÜLDÜ"

Bakanlık şu hususları teyit eder: Tehdit, tespit edildiği anda operasyonel plan uyarınca derhal müdahale edilerek bertaraf edilmiş ve tüm füzeler hedeflerine ulaşmadan düşürülmüştür.

Katar Silahlı Kuvvetleri, devletin egemenliğini ve topraklarını korumak, her türlü dış tehdide kararlılıkla yanıt vermek için tam kapasite ve kaynaklara sahiptir. Bakanlık ayrıca vatandaşlara, bölgede ikamet edenlere ve ziyaretçilere şu çağrıda bulunur: Sakin kalınmalı, güvenlik makamlarınca yayınlanan resmi talimatlara uyulmalıdır.

Söylentilerden kaçınılmalı ve yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgilere itibar edilmelidir. Allah Katar'ı, Emirini, halkını ve topraklarında ikamet eden herkesi korusun."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah var gam yok, Katar abd İsrail safında hezimeti yaşayacak biiznillah. 2 0 Yanıtla
  • 199715 199715:
    Katar mı? Nasıl? 0 0 Yanıtla
