Katar, İsmail Haniye'nin suikastını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Katar, İsmail Haniye'nin suikastını kınadı

Katar, İsmail Haniye\'nin suikastını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikastı kınadı. Bakanlık, suikastı iğrenç bir suç, tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Katar Devleti şiddet, terör ve suç eylemlerini reddeden kesin tutumunu yineledi ve başsağlığı dileklerini iletti.

31.07.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikastı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar Devleti, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesini en güçlü ifadelerle kınar ve bunu iğrenç bir suç, tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirir. Dışişleri Bakanlığı bu suikastın ve İsrail'in sürekli olarak sivilleri hedef alan pervasız tutumunun bölgenin kaosa sürüklenmesine yol açacağını ve barış şansını baltalayacağını vurgular. Katar Devleti, gerekçesi ne olursa olsun siyasi suikastlar da dahil olmak üzere şiddet, terör ve suç eylemlerini reddeden kesin tutumunu yineler. Bakanlık, Katar Devleti'nin, liderliğinin ve halkının, Hamas'ın siyasi büro başkanının ailesine, kişisel arkadaşına, Filistin Devleti'ne ve kardeş halkına başsağlığı dileklerini ifade eder" denildi.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Haniye, Katar, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar, İsmail Haniye'nin suikastını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 11:58:05. #1.13#
SON DAKİKA: Katar, İsmail Haniye'nin suikastını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement