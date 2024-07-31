Katar, İsmail Haniye\'nin suikastını kınadı

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Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikastı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar Devleti, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesini en güçlü ifadelerle kınar ve bunu iğrenç bir suç, tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirir. Dışişleri Bakanlığı bu suikastın ve İsrail'in sürekli olarak sivilleri hedef alan pervasız tutumunun bölgenin kaosa sürüklenmesine yol açacağını ve barış şansını baltalayacağını vurgular. Katar Devleti, gerekçesi ne olursa olsun siyasi suikastlar da dahil olmak üzere şiddet, terör ve suç eylemlerini reddeden kesin tutumunu yineler. Bakanlık, Katar Devleti'nin, liderliğinin ve halkının, Hamas'ın siyasi büro başkanının ailesine, kişisel arkadaşına, Filistin Devleti'ne ve kardeş halkına başsağlığı dileklerini ifade eder" denildi.