Katar ve Çin, İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Dünya

Katar ve Çin, İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınadı

Katar ve Çin, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınayan ülkeler arasına katıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Haniye'nin öldürülmesinin gerilimi tırmandırabileceğini belirtirken; Çin Dışişleri Bakanlığı, olayın bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise saldırıya ilişkin toprak bütünlüğünü savunacaklarını ifade etti. Hizbullah ise İsrail'i suçlamasa da suikastın İran bağlantılı milis gruplarıyla İsrail arasındaki gerilimi artıracağını bildirdi.

31.07.2024 11:42
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(ANKARA) - Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınayan ülkeler arasına Katar ve Çin de katıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Haniye'nin öldürülmesinin "tehlikeli bir gerilimi tırmandırma" hamlesi olduğunu belirtirken; Çin Dışişleri Bakanlığı, olayın bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Katar ve Çin'in Dışişleri Bakanlıkları Haniye'ye yönelik saldırıyı kınarken, saldırının bölgesel çatışmaları ateşleme riski oluşturduğuna dikkat çekti.

Görevini resmen devralmasından kısa bir süre sonra İran Cumhurbaşkanı, Haniye'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, 'toprak bütünlüğünü savunacaktır" dedi. Pezeşkiyan, ülkesinin "toprak bütünlüğünü, onurunu, haysiyetini ve gururunu savunacağını ve terörist işgalcilerin korkakça eylemlerinden pişman olmasını sağlayacağını" söyledi.

Lübnan'ın silahlı grubu Hizbullah, günü Hamas lideri İsmail Haniyeh'in İran'ın başkenti Tahran'da gece vakti öldürülmesinin ardından başsağlığı mesaj yayınladı. Hizbullah, açıklamasında salıdırıyla ilgili doğrudan İsrail'i suçlamadı, ancak suikastın İran bağlantılı milis grupları İsrail ile yüzleşme konusunda daha kararlı hale getireceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Katar ve Çin, İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika

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