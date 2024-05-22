İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklama

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gholam Hossein Esmaili, kazanın meydana geldiği bölgedeki hava koşullarının normalken helikopterin aniden ortadan kaybolduğunu belirtti. Arama kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında, kazada sadece Cuma namazı imamı Ayetullah Muhammed Ali Alehashem'in hayatta kaldığı tespit edildi.

22.05.2024 08:46
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdüllahiyan ve beraberindeki üst düzey yetkililer için yapılan cenaze törenleri ikinci gününde de devam ederken İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, dünyanın cevabını merakla beklediği soruya yanıt verdi.

GECE BOYUNCA ARAMA YAPILDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr News'in Salı günü bildirdiği üzere, IRINN devlet televizyonuna verdiği röportajda Gholam Hossein Esmaili, İran'ın Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış töreninden dönen üç helikopterden birinde olduğunu söyledi. Dokuz kişiyi taşıyan helikopterin dönüş yolunda kötü hava koşullarına maruz kalması ve kaybolması, dağlık bölgede gece boyunca saatlerce arama yapılmasına neden oldu.

Mehr News'in aktardığına göre Esmaili, pazar günü dönüş uçuşunda yerel saatle 13.00 civarında "bölgedeki hava koşulları normalken" üç helikopterin havalandığını söyledi.

Uçuşun başlangıcında Varzeghan'ın dağlık bölgesindeki hava koşullarının (kazanın meydana geldiği yer) mükemmel olduğunu söyleyen Esmaili şu ifadeleri kullandı;

'Uçuşun başlamasından 45 dakika sonra, konvoydan sorumlu Reisi'nin helikopterinin pilotu, yakındaki bir buluttan kaçınmak için diğer helikopterlere irtifayı artırma emrini verdi. Ancak diğer iki helikopter arasında uçan Reisi'nin helikopteri aniden ortadan kayboldu.'

Bulutların üzerinde uçmaya yaklaşık 30 saniye kala Esmaili, pilotunun ortadaki helikopterin kaybolduğunu fark ettiğini söyledi. Pilotun Reisi'nin helikopterini aramak için etrafta dolaştığını söyledi.

Bu esnada defalarca helikopter ile bağlantıya geçmek için girişimde bulunuldu. İranlı yetkiliye göre, Tebriz'in Cuma namazı imamı Ayetullah Muhammed Ali Alehashem, ölen pilotun telefonuna cevap verebildiğini ve helikopterin bir vadiye düştüğünü ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

Esmaili, daha sonra olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Alehashem hariç herkesin kaza esnasında öldüğünü belirlediğini aktardı

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklama

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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