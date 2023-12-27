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Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı - Son Dakika
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Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı

Brezilya'da bir kadın kocasının kendisini yeğeni ile aldattığını öğrendikten sonra kocasının penisini kesip klozete attı. Savunmasında penisin bir daha yerine dikilmemesi için böyle yaptığını söyledi.

Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
27.12.2023 - 11:02,  Güncelleme: 11:12
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Brezilya'da bir kadın kocasının kendisini 15 yaşındaki yeğeni ile aldattığını öğrendikten sonra kocasının penisini kesti. Kestiği penisi klozete atıp sifonu çekti.

Gözaltına alınan 34 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocasının kendisini 15 yaşındaki yeğeni ile aldattığı için bu şekilde intikam aldığını söyledi.

Kadın kocasının 15 yaşındaki yeğeni ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra kocasını farklı cinsel ilişki deneyimi için kocasını yatağa bağlamaya ikna etti. Yatağa başladığı kocasının penisini jiletle kestikten sonra kız kardeşi ile beraber polis merkezine gidip teslim oldu.

Polis, neden penisini klozete attığını sorunca, penisini bir daha yerine dikilmemesi için böyle yaptığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan kocanın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı. Soruşturmayı sürdüren polis, özellikle genç kızın kendi rızası ile mi yoksa zorla mı adamla ilişkiye girdiğini soruşturuyor.

Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
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Brezilya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı - Son Dakika
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