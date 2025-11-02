Kenya'da Toprak Kayması: 21 Ölü - Son Dakika
Dünya

Kenya'da Toprak Kayması: 21 Ölü

02.11.2025 10:09
Rift Vadisi'nde şiddetli yağış sonrası toprak kaymasında 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kayboldu.

Kenya'daki Rift Vadisi bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kenya'nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde heyelan meydana geldi. Elgeyo Marakwet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların, büyük bir heyelana neden olduğu ve bazı evlerin toprak altında kaldığı belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, toprak kaymasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin ise bölgede çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

