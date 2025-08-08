Kenya\'da Uçak Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

KENYA'da sağlık personelini taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfı'na ait uçak, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına düşerek bir binaya çarptı. Kiambu Bölgesi Polis Komutanı Maurice Odanga, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Odanga, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
