Kerkük\'te zincirleme kaza: 6 ölü, 16 yaralı

IRAK'ın Kerkük kentinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki Süleymaniye kara yolu girişinde bir TIR ile çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yangın çıktığını belirten yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.