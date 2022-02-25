Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın! - Son Dakika
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Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!

25.02.2022 13:15
Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!

Rusya lideri Putin'in emriyle önce Donetsk ve Luhansk'a giren daha sonra da adım adım Kiev'e yaklaşan Rus ordusu, ilerleyişini sürdürüyor. Ordunun gün içinde başkent Kiev'e girmesi bekleniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, halktan ilginç bir istekte bulundu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmeye başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, halkına seslenerek "Bugün en zor gün olacak" demişti. Ukraynalı lider ayrıca NATO'nun kendilerini pakta almadığını da halkıyla paylaşmıştı. Rus ordusunun saldırıları karşısında Ukrayna'dan halka 'molotof kokteyli' çağrısı geldi.

"RUS ORDUSUNA KARŞI MOLOTOF KOKTEYLİ HAZIRLAYIN"

Rusların hedefindeki şehirlerden kaçışlar devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte 33 sivil hedefin Rusya tarafından vurulduğunu ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus tankları Kiev'e girince Bakanlık halka böyle seslendi: Evlerinizden çıkmayın ve molotof kokteyli hazırlayın

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN HALKA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Rus tankları Kiev'in kapısına dayanmışken Ukrayna Savunma Bakanlığı halka "Evlerinizden çıkmayın ve Rus ordusuna karşı molotof kokteyllerinizi hazırlayın" duyurusu yaptı.

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Son Dakika Dünya Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın! - Son Dakika
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