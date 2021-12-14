Kim Kardashian, avukatlık için gereken ilk sınavı 3. denemesinde geçti! Takipçilerine tavsiyelerde bulundu

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Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, avukatlık hayaline bir adım daha yaklaştı. ABD'nin California eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyuran 41 yaşındaki Kardashian, bu süreçte kendisine yardım edenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

"2 YILDA 3 SINAVDAN KALDIM AMA PES ETMEDİM"

Kardashian "Bana bu yolun okuldan mezun olmaktan daha zor olduğunu, neredeyse imkansız olduğunu söylemişlerdi" dedi ve ekledi: "Bugün aynaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için kolay bir yolculuk değildi. İki yılda üç sınavdan kaldım ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım."

GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞTI

Kardashian günde 10 saat mesai harcayarak, dört saatlik sanal toplantılarda kendisine yardım eden ve her hafta deneme sınavları hazırlayan kişilere de teşekkür etti. Sınava dair veriler, girenlerin yalnızca yüzde 20'sinin başarılı olabildiğini gösteriyor. Kardashian'ın önünde avukat olabilmek için geçmesi gereken bir sınav daha var.

HUKUKÇULARIN YANINDA STAJ YAPMASI GEREKİYOR

Babası da avukat olan Kardashian yıllardır ilk defa suç işleyen kişilere uzun cezalar verilmesini eleştiriyor ve ceza hukukunun azınlıkları daha olumsuz etkilediğini söylüyordu. Üniversite diploması bulunmayan Kardashian'ın avukatlık yapabilmesi için, hukukçuların yanında staj yapılan farklı bir yoldan bu hedefine ulaşmaya çalışması gerekiyor.