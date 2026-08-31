KKTC'de Gemi Kazası: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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KKTC'de Gemi Kazası: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

KKTC\'de Gemi Kazası: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'deki gemi kazası sonrası arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gemi kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı'nda bekleyen ailelerin yanına giderek sohbet etti ve son gelişmeleri paylaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erhürman, çalışmaların gece saatleri de dahil olmak üzere aynı yoğunlukta sürdürüldüğünü ve herhangi bir kesintiye uğramayacağını belirtti. Erhürman, yarın Türkiye'den bir geminin geleceğini söyleyerek, söz konusu geminin yaklaşık bin metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Geminin arama-kurtarma operasyonlarına önemli katkı sağlayacağının altını çizen Erhürman, "Facianın adli boyutuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 9 kişi tutuklandı ve yargı süreci sürüyor. Ortada çok sayıda iddia var. Soruşturma şeffaf şekilde yürütülecek. Tüm iddialar tek tek araştırıldı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar da devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin tamamına ulaşıldı. Yaşamını yitiren 8 kişinin tamamının kimlikleri tespit edildi. Bu gelişme, kayıpların tamamının kimliklerinin belirlenmesi açısından önemli bir aşama" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Kıbrıs, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'de Gemi Kazası: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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