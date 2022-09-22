Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı.
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'nda yatırımcılarla bir araya gelerek çeşitli konulardaki soruları cevapladık. Sağlık sektörünün genişleyen hacmi, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve sektörün geleceği bilgi verdiğimiz konuların başındaydı" dedi.
Son Dakika › Dünya › Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı - Son Dakika