Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı - Son Dakika
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Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı

22.09.2022 22:47
Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'nda yatırımcılarla bir araya gelerek çeşitli konulardaki soruları cevapladık. Sağlık sektörünün genişleyen hacmi, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve sektörün geleceği bilgi verdiğimiz konuların başındaydı" dedi.


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Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Azerbaycan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu Sektör Buluşması'na katıldı - Son Dakika

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