Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu! İnsanlar camiye sığındı

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Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasının ardından, yapılan tahliye çalışmaları sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar camiye sığındı. Çalışmalar sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatılırken, ekiplerce bombanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

CAMİDE KONUK EDİLDİLER

Kreuzgasse Caddesi'nde bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı tahliye başlatıldı. Belediye yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 5 bin 400 kişi tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar Ehrenfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisinin konferans salonunda konuk edildi.

"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Konuya ilişkin açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, "Komşularımıza kapımız her zaman açıktır. Biz kendilerini kendi evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda zararsız bir şekilde imha işlemleri tamamlanır" diye konuştu.

Çalışmalar sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatılırken, ekiplerce bombanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.