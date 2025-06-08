Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkede paniğe neden olduğu bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kolombiya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. Deprem ülkede paniğe neden oldu.
Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi. Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
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