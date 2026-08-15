Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 287'ye Yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 287'ye Yükseldi

Kolombiya\'da Depremde Can Kaybı 287\'ye Yükseldi
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Kolombiya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremde 287 kişi öldü, 3,975 kişi yaralandı, 378 kişi kayıp.

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 287'ye yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 287'ye yükseldiği, 3 bin 975 kişinin yaralandığı ve 378 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kolombiya'da Depremde Can Kaybı 287'ye Yükseldi - Son Dakika

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