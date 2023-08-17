Kolombiya'da deprem nedeniyle 7'nci kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kolombiya'da deprem nedeniyle 7'nci kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 19:35

Kolombiya'da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Başkent Bogota'da deprem sırasında 7'inci kattan atlayan bir kadın hayatını kaybetti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kolombiya'da dün 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen iki deprem ile sallanan başkent Bogota'da bir kişi 7'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

PANİĞE KAPILIP 7'İNCİ KATTAN ATLADI

Kolombiya'da dün 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem yaşandı. Deprem sırasında başkent Bogota'da bir kadın 7'inci kattan atlayarak yaşamını yitirdi. Bogota İtfaiyesi yetkilisi Paula Henao yaptığı açıklamada, kadının depremler nedeniyle korku ve paniğe kapılarak kendisini camdan aşağı attığını ifade etti.

Kolombiya'da deprem nedeniyle 7'nci kattan atlayan kadın öldü

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez Hernandez ise yaptığı açıklamada, kadının ölümünü doğrulayarak, deprem sebebiyle şehirde ayrıca asansörde mahsur kalan birkaç kişinin kurtarıldığını ve 10 adet binada ise çok hafif hasarın tespit edildiğini söyledi. Kadının atladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, çevredekilerden birinin kadına "Dikkat et" diye bağırdığı duyuldu.

Kolombiya'da deprem nedeniyle 7'nci kattan atlayan kadın öldü

13 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

Kolombiya Jeoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, 6.1'lik ilk depremin yerel saatle 12.04'de El Calvario kasabasında meydana geldiği aktarılmış, ilk depremden 13 dakika sonra Villavicencio şehri yakınlarında ise 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşanmıştı. Her iki depremde Bogota'da hissedilmiş ve halk kendini sokağa atmıştı.

Kaynak: İHA

Kolombiya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da deprem nedeniyle 7'nci kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Fas uyruklu müşteriyi döverek ölümüne neden olan taksici tutuklandı
19:43 Beyoğlu'nda Fas uyruklu müşteriyi döverek öldüren taksici tutuklandı
19:04 Kur'an yakanı değil, müdahalede bulunanı gözaltına aldılar
19:01 İsveç'te polisler Kur'an Kerim yakanı değil, müdahalede bulunmaya çalışan kadını gözaltına aldı
18:08 Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı Sonucu 30'a Yakın Koyun Telef Oldu
18:05 Hakkari'de köpeklerin saldırdığı sürüdeki 30 koyun telef oldu
18:02 Operasyonla gözaltına alınan rapçilerin evinde iki uzun namlulu silah ve tabanca bulundu
17:57 Operasyonla gözaltına alınan rapçilerin evinde iki uzun namlulu silah ve tabanca bulundu
17:52 Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi!
17:40 Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi! Sebebi akıllara zarar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 20:28:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da deprem nedeniyle 7'nci kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement