Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 3 bin 7'ye çıktı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 3 bin 7'ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola salgınında can kaybı 3 bin 7\'ye çıktı
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KDC hükümeti, 31 Ağustos itibarıyla Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 6 bin 186'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 7'ye yükseldiğini açıkladı. Ölüm oranı yüzde 48,6 olan salgın, 60 sağlık bölgesinde etkili olurken ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını olarak kaydedildi.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 7'ye ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti tarafından yayımlanan son durum raporuna göre, ülkede mayıs ayında resmi olarak ilan edilen Ebola salgınında can kayıpları arttı. 31 Ağustos itibarıyla KDC genelinde doğrulanan vaka sayısının 6 bin 186'ya çıktığı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 7'ye yükseldiği bildirildi. Ölüm oranının yüzde 48,6 olarak açıklandığı salgında, 1409 kişinin iyileştiği, 830 hastanın ise tedavi ve karantina merkezlerinde tutulduğu kaydedildi.

Salgının Ituri, Kuzey Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Güney Kivu ve Bas-Uele eyaletlerindeki 60 sağlık bölgesinde etkili olduğu belirtildi. Virüsün 'Bundibugyo' türü nedeniyle meydana gelen salgının, ülke tarihinin en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olmasının yanı sıra dünyada ise 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan salgından sonra kaydedilen en büyük ikinci salgın olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA

Ağustos, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 3 bin 7'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 3 bin 7'ye çıktı - Son Dakika
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