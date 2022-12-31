Canlı yayında kendisini ispatlamak isteyen Kadirov, stüdyoya uzanıp şınav çekti - Son Dakika
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Canlı yayında kendisini ispatlamak isteyen Kadirov, stüdyoya uzanıp şınav çekti

31.12.2022 10:47

Konuk olduğu Rus televizyonunda hala savaşçı kimliğini koruduğunu dile getiren Çeçen lider Kadirov, ekran başındakilere bunu ispatlamak için stüdyoda şınav çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Kadirov'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Savaşın ilk haftalarında Rusya'nın Ukrayna işgalini destekleyen Çeçen lider Kadirov, birlikleri Putin saflarında savaşmaları için Ukrayna'ya göndermişti. Hâlâ savaşçı kişiliğini koruduğunu dile getiren Kadirov katıldığı bir Rus televizyon kanalının canlı yayında kendisine meydan okunması üzerine bir anda yere yatarak şınav çekmeye başladı. Canlı yayında 40 şınav çeken Kadirov'un hareketi sosyal medyada gündem yarattı.

Kadirov'un şınav çektiği anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlar için, "Bu gördüğüm en acıklı şınav" ifadelerini kullandı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Rus ordusunun başarıları hakkında bazı şeyleri kesinlikle açıklıyor" yorumunu yaptı.

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SON DAKİKA: Canlı yayında kendisini ispatlamak isteyen Kadirov, stüdyoya uzanıp şınav çekti - Son Dakika
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