Canlı yayında kendisini ispatlamak isteyen Kadirov, stüdyoya uzanıp şınav çekti

Savaşın ilk haftalarında Rusya'nın Ukrayna işgalini destekleyen Çeçen lider Kadirov, birlikleri Putin saflarında savaşmaları için Ukrayna'ya göndermişti. Hâlâ savaşçı kişiliğini koruduğunu dile getiren Kadirov katıldığı bir Rus televizyon kanalının canlı yayında kendisine meydan okunması üzerine bir anda yere yatarak şınav çekmeye başladı. Canlı yayında 40 şınav çeken Kadirov'un hareketi sosyal medyada gündem yarattı.

Kadirov'un şınav çektiği anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlar için, "Bu gördüğüm en acıklı şınav" ifadelerini kullandı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Rus ordusunun başarıları hakkında bazı şeyleri kesinlikle açıklıyor" yorumunu yaptı.