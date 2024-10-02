Kopenhag'da İki Patlama, Yaralı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kopenhag'da İki Patlama, Yaralı Yok

Kopenhag\'da İki Patlama, Yaralı Yok

Danimarka'da İsrail Büyükelçiliği yakınında iki patlama oldu, kimse yaralanmadı, soruşturma başlatıldı.

02.10.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Danimarka polisi, Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldiğini olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamaların büyükelçiliği hedef alıp almadığını söylemek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki İsrail Büyükelçiliği'nin yakınlarında iki patlama meydana geldi. Danimarka polisi, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, patlamalarda kimsenin yaralanmadığını ve konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Polis olay yerine giriş çıkışları durdururken, arama köpekleri ve adli tıp ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Patlamaların, aralarında İran, Tayland, Türkiye ve Romanya'nın da bulunduğu çok sayıda elçilik binalarının yer aldığı İsrail Büyükelçiliği'nin yakınlarında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Polis, patlamaların yoğunluğu veya yol açmış olabileceği hasar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddederken, patlamaların büyükelçiliği hedef alıp almadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Kopenhag'taki şiddetli bir patlamanın duyulmasının ardından Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği'nin çevresi de kapatıldı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İsrail Büyükelçiliği, Diplomasi, Danimarka, Politika, Kopenhag, Güvenlik, Olaylar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kopenhag'da İki Patlama, Yaralı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:21:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kopenhag'da İki Patlama, Yaralı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement