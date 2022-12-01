Baba Vanga'nın kehaneti tuttu! Uyandırılan virüsle ilgili tüm dünyayı buz kestiren uyarı - Son Dakika
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Baba Vanga'nın kehaneti tuttu! Uyandırılan virüsle ilgili tüm dünyayı buz kestiren uyarı

01.12.2022 16:31

"Kör kahin" olarak bilinen Baba Vanga'nın kehanetleri arasında yer alan "Buzul altında donmuş bir virüs bilim adamları tarafından uyandırılcak" şeklindeki kehanet tuttu. Bilim insanları, Rusya'daki gölde uyandırılan virüsün insanlara bulaşmasının felaket olacağının altını çizdi.

Dünya genelinde en çok tanına kahinler arasında yer alan ve gözlerindeki körlük nedeniyle "Kör kahin" olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında yer alan "zombi virüs" kehaneti tuttu. Fransız bilim insanları Rusya'nın Yakutya kentindeki Yukechi Alas'taki gölde yaklaşık 50 bin yıldan bu yana uyuyan virüsü uyandırdı.

Baba Vanga'nın kehaneti tuttu! Uyandırılan virüsle ilgili tüm dünyayı buz kestiren uyarı

"İNSANA BULAŞIRSA FELAKET OLABİLİR"

Aix-Marseille Üniversitesi profesörü Jean-Michel Claverie öncülüğündeki bilim insanları tarafından yapılan uyarıda "zombi virüsün" hayvanlara ya da hayvanlar yoluyla insanlara bulaşmasının büyük bir felaket olacağı belirtildi.

Baba Vanga'nın kehaneti tuttu! Uyandırılan virüsle ilgili tüm dünyayı buz kestiren uyarı

"GÜNCEL BİR TEDAVİSİ YOK"

Profesör Jean-Michel Claverie öncülüğünde yayınlanan raporda şu ana kadar zombi virüsün insanlara zararı konusunda herhangi bir bilgi olmadığını ancak virüsün tedavisine ilişkin güncel bir verinin de olmadığı ifade edildi.

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Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu

Baba Vanga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baba Vanga'nın kehaneti tuttu! Uyandırılan virüsle ilgili tüm dünyayı buz kestiren uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baba Vanga'nın kehaneti tuttu! Uyandırılan virüsle ilgili tüm dünyayı buz kestiren uyarı - Son Dakika
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