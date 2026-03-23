Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran'ın son haftalarda Körfez ülkeleri ve İsrail'e yönelik yoğun füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları, bölgede endişeyi artırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) halkın duyduğu patlama benzeri sesler sonrası panik yaşaması üzerine yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İRAN'DAN YOĞUN SALDIRI

İran'ın misilleme konseptindeki saldırılarının yüzde 39,30'u Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 15,78'i İsrail, yüzde 15,30'u Kuveyt, yüzde 12,22'si Suudi Arabistan, yüzde 7,19'u Bahreyn, yüzde 5,25'i Ürdün, yüzde 4,78'i Katar sahasını hedef aldı.

İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.

İran, İsrail'e ise 28 Şubat-19 Mart'ta 345 füze, 500 İHA ile saldırı düzenledi.

HALK HER SESTE TEDİRGİN

Yoğun saldırılar sonrası BAE'de yaşayan vatandaşların, duydukları her seste tedirgin olduğu ifade ediliyor. Özellikle gece saatlerinde duyulan gürültüler endişeye neden olunca İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde duyulan seslere ilişkin yaptığı açıklamada, bu seslerin gök gürültüsünden kaynaklandığını duyurdu.

"TEHDİT ANINDA UYARI YAPILACAK"

Bakanlık ayrıca, herhangi bir tehdit durumunda Ulusal Erken Uyarı Sistemi aracılığıyla halka derhal bilgi verileceğini ve gerekli talimatların paylaşılacağını vurguladı.