Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan\'dan ilk görüntüler

Dünya

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

Maaş 70 bin TL, 35 GB internet yine de kimse çalışmak istemiyor

İşadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan kişiyi sokakta tabanca ile kovaladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

Bir ilimizde daha balık ölümleri başladı

Gazze'nin ardından Lübnan'da saldırılarını artıran İsrail ordusu, tüm dünyanın korkuyla beklediği gelişmeyi duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik kara hareketini başlattı. Lübnan sınırındaki Metula, Misgav Am ve Kafr Giladi yerleşim yerleri kapalı askeri bölge ilan edildi. Harekatın sınıra yakın Hizbullah'a ait mevzileri ortadan kaldırmaya yönelik olacağı belirtildi.

KARA HAREKATINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELMEYE BAŞLADI

Bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı. İsrail askerlerinin ve çok sayıda tankın Lübnan sınırından girdiği görüldü. Ayrıca yayınlanan videolarda Güney Lübnan'a beyaz fosfor atıldığı kaydedildi.



