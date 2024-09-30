Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler - Son Dakika
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Dünya

Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

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İsrail, Lübnan'da sınırlı kara harekatına başlarken, bölgeden de ilk görüntüler geldi. Çok sayıda İsrail askerinin sınır boyu ilerlediği, tankların da sınırdan girdiği görüldü.

30.09.2024 23:16
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Gazze'nin ardından Lübnan'da saldırılarını artıran İsrail ordusu, tüm dünyanın korkuyla beklediği gelişmeyi duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik kara hareketini başlattı. Lübnan sınırındaki Metula, Misgav Am ve Kafr Giladi yerleşim yerleri kapalı askeri bölge ilan edildi. Harekatın sınıra yakın Hizbullah'a ait mevzileri ortadan kaldırmaya yönelik olacağı belirtildi.

KARA HAREKATINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELMEYE BAŞLADI

Bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı. İsrail askerlerinin ve çok sayıda tankın Lübnan sınırından girdiği görüldü. Ayrıca yayınlanan videolarda Güney Lübnan'a beyaz fosfor atıldığı kaydedildi.

Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler
Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler


Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan\'dan ilk görüntüler

Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • mustafa sagdic:
    vallaha israili alkislayacam neredeyse. adamlarin lideri dunya lideriymis megersem. dunya lideri nasil olunur adam gozumuze soka soka gosterdi. heyyttt eyyyy huyttt demeyle olmuyormus bu isler 374 183 Yanıtla
    Abdullah Kara:
    Cahillik kulaklarından fışkırıyor 88 71
    Kadir Can:
    ABD olmasa isaril kim tirro 121 35
    Ekber SATIR:
    Abooo Sağdıç naptın sen :) 24 8
  • mustafa sagdic:
    hadi bir israile seslenelim. eyyyyyyy israil diyelim. dunya lideriyiz biz 251 94 Yanıtla
  • Ayse Sahbaz:
    Aksa tufanı başlattık diye övünenler durdursun bu kirli savaşı buyursunlar aksa tufanı 201 62 Yanıtla
    mehmet özcan:
    HEP FASA FİSO YOK ALLAH BİZİMLE YOK ÖLÜRSEK CENNET VAR YOK ALLAH MÜSLÜMANLARIN YANINDA FALAN FİLAN İNTER MİLAN 54 123
  • Özcan Kuvan:
    Hizbullahda İran gibi rüzgar yapıyormuş sadece net belli oldu artık. 236 11 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    Bu imnatörler aynı çorbaya kaşık sallıyo özcan hoca. 28 2
  • MAMET DAS:
    nasıl böyle elini kolunu sallayarak giriyorlar 205 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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