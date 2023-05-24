Koronavirüs'den sonra korkutan uyarı! Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun - Son Dakika
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Koronavirüs'den sonra korkutan uyarı! Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun

Koronavirüs'den sonra korkutan uyarı! Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun

24.05.2023 11:45

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros, dünyanın "Kovid-19'dan daha ölümcül" olabilecek bir sonraki pandemi için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Yeni bir patojen veya varyantın tehdidi devam ederken, DSÖ'nün pandemiye karşı kolektif ve adil bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni hastalık ve ölüm dalgalarına neden olabilecek başka bir varyantın tehdidi olduğunu belirtti. Ancak DSÖ, Kovid-19 pandemisinin artık bir acil sağlık durumu olmadığını açıkladı.

KARARLI BİR ŞEKİLDE ELE ALMAK GEREKİR

Tedros, DSÖ'nün üye devletlerine hitaben, bir sonraki pandemi geldiğinde, bunu kararlı, kolektif ve adil bir şekilde ele almak gerektiğini vurguladı. DSÖ'nün pandemi anlaşması taslağını ve bütçe artışını onaylamasını övdü.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan korkutan uyarı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR MİKROORGANİZMADAN KAYNAKLANACAK

Kovid-19 pandemisi bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden oldu. DSÖ, bir sonraki pandeminin "Disease X" gibi henüz keşfedilmemiş bir mikroorganizmadan kaynaklanabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan korkutan uyarı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun

SON SALGINLARIN ÇOĞU HAYVANLARDAN BULAŞTI

Son pandemilerin çoğu, yani Ebola, HIV/AIDS ve Kovid-19, hayvanlardan insanlara geçiş yapan zoonotik hastalıklar olmuştur.

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Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan korkutan uyarı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan korkutan uyarı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun

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Son Dakika Dünya Koronavirüs'den sonra korkutan uyarı! Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs'den sonra korkutan uyarı! Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun - Son Dakika
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