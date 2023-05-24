Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni hastalık ve ölüm dalgalarına neden olabilecek başka bir varyantın tehdidi olduğunu belirtti. Ancak DSÖ, Kovid-19 pandemisinin artık bir acil sağlık durumu olmadığını açıkladı.
Tedros, DSÖ'nün üye devletlerine hitaben, bir sonraki pandemi geldiğinde, bunu kararlı, kolektif ve adil bir şekilde ele almak gerektiğini vurguladı. DSÖ'nün pandemi anlaşması taslağını ve bütçe artışını onaylamasını övdü.
Kovid-19 pandemisi bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden oldu. DSÖ, bir sonraki pandeminin "Disease X" gibi henüz keşfedilmemiş bir mikroorganizmadan kaynaklanabileceğini belirtti.
Son pandemilerin çoğu, yani Ebola, HIV/AIDS ve Kovid-19, hayvanlardan insanlara geçiş yapan zoonotik hastalıklar olmuştur.
Son Dakika › Dünya › Koronavirüs'den sonra korkutan uyarı! Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun - Son Dakika