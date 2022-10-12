Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü - Son Dakika
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Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü

12.10.2022 12:06

Koronavirüs salgınında mRNA aşılarının güvenliği de uzun süredir tartışma konusu olurken konuyla ilgili olarak aşı üreticilerinden biri olan Pfizer şirketinden gündem olacak bir itiraf geldi. Avrupa Parlamentosu'nda ilaç firmalarıyla yapılan bir oturuma katılan Pfizer yetkilisi, koronavirüs aşısının yeterince test edilmeden piyasaya sürüldüğünü itiraf etti.

Pfizer şirketi Kovid-19 salgını döneminde, Biontech şirketiyle birlikte virüse karşı mRNA aşısı geliştirerek aşılar sayesinde 2021'den bu yana 45 milyar dolardan fazla ciro elde etti. Bu cironun en az 10 milyar doları ise kayıtlara kâr olarak geçti.

PFIZER YETKİLİSİNİN İTİRAFI OTURUMA DAMGA VURDU

Avrupa Parlamento su'nda (AP) bugün Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin CEO'su ve yetkilisinin de katılımıyla ilaç şirketleri oturumları yapıldı. İlaç şirketleri Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından sorgulanırken oturuma katılan Pfizer yetkililerinden birinin koronavirüs aşılarıyla ilgili itirafı ise gündeme adeta damga vurdu.

"AŞILAR HERHANGİ BİR TESTE TABİ TUTULMADAN PİYASAYA SÜRÜLDÜ"

Pfizer'ın yetkilisi, Pfizer-Biontech mRNA kovid aşılarının, koronavirüs bulaşmasına ilişkin testlere tabi tutulmadan piyasaya sürüldüğünü itiraf etti.

"ÇOK NET BİR CEVAP TALEP EDİYORUM: EVET YA DA HAYIR"

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisine "Pfizer'ın kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü?" sorusunu sordu. Hollandalı vekil "Ve çok net bir cevap talep ediyorum: evet ya da hayır. Teşekkürler" diyerek kritik soruya net bir cevap istedi.

"PİYASANIN NASIL İŞLEDİĞİNİZ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYORDU"

Kritik soruya herkesi şoke eden bir itirafta bulunarak cevap veren Pfizer yetkilisi, testlerin yapılmadığını söyledi; "Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır. Bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu."

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Koronavirüs, Pfizer, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü - Son Dakika
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