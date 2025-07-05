KPop Demon Hunters: Hayali Grublar Gerçek Başarılar Elde Etti

Çok sevilen bir kpop müzikal animasyonundaki hayal ürünü grubun şarkıları, müzik listelerinde ilk 10'da girdi ve gerçek k-pop (Kore pop müziği) gruplarına rakip oldu.

KPop Demon Hunters (KPop İblis Avcıları) şu anda Netflix'te küresel ölçekte en çok izlenen film. Animasyon film sadece iki hafta içinde 33 milyon kez izlendi.

Filmdeki erkeklerden oluşan Saja Boys adlı grubun şarkısı Your Idol, ABD'de müzik dinleme platformu Spotify'da ikinci sıraya ulaştı.

Böylece hayal ürünü grup, Spotify'ın ABD'deki tarihinde k-pop'un kralları olarak anılan BTB grubunu geçip, en çok dinlenen erkek k-pop grubu oldu.

Yine filmdeki hayal ürünü kız grubu Huntr/x ise listede üç numaraya yükselip, tanınmış k-pop kız grubu Blackpink'in başarısını tekrarladı.

Filmin müzikleri de ABD'de Billboard 200 sıralamasının ilk 10'una girdi ve bu yılki en başarılı film müziği oldu.

Variety dergisine göre Golden şarkısı Republic Records şirketi tarafından single olarak yayımlanacak ve Netflix de şarkının ödül alması için başvurularda bulundu.

KPop Demon Hunters filminde süper star grup Huntr/x'in maceraları anlatılıyor.

Hepsi kızlardan oluşan grubun üç üyesi Rumi, Mira ve Zoey aslıda gizlice "kötü iblis avcılığı" yapıyor ve hayranlarını doğaüstü tehlikelerden koruyor.

Huntr/x konserleri sırasında müzikleri insanların dünyasını karanlık güçlerden koruyor.

Rakip grup Saja Boys ise aslında gizli iblisler ve kızların ezeli düşmanları.

Jinu, Abbs, Romance, Baby, ve Mystery, iblis kral Gwi-ma tarafından Huntr/x hayranlarının ruhlarını çalmaları için gönderiliyor.

Sony'nin yapımcısı olduğu filmin yönetmenleri Maggie Kang ve Chris Appelhans. Film Kang'ın yazdığı hikaye üzerine çekildi.

Blackpink ile çalışan ünlü yapımcı Teddy Park ve BTS'le çalışan Lindrgen'in de aralarında bulunduğu bir ekibin yaptığı albümün başarısı belki de çok şaşırtıcı değil.

KPop Demon Hunters filminin gördüğü ilgi, Güney Koreli mega yıldız grup BTS'in geri dönüşünün beklendiği bir dönemde geldi.

Yedi üyeli grup, yeni şarkıları üzerinde çalışmak için bu ay ABD'ye gideceklerini açıklamıştı.

Grubun yeni albümünü gelecek sene yayımlaması ve tüm üyelerinin ülkelerindeki zorunlu askerliklerini yapmasının ardından grubun turneye çıkması bekleniyor.

Bu arada, Blackpink grubu da dünya turnesine 5 Temmuz'da başlayacak.

2022'deki Born Pink'ten sonra birlikte albüm çıkartmayan grubun turne öncesi yeni bir şarkılarını piyasaya sürmeleri bekleniyor.