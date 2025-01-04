Kral Charles\'tan Suriye İçin Yardım Bağışı

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BİRLEŞİK KRALLIK, -İNGİLTERE Kralı Charles, Suriye'de insani yardım operasyonlarını yürüten bir hayır kurumuna bağış yaptı.

İngiltere Kralı 3. Charles, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından insani yardım operasyonlarını yürüten bir hayır kurumuna bağış yaptı. Kral Charles, Uluslararası Kurtarma Komitesi Birleşik Krallık'a (IRC UK), acil durum barınaklarındaki ailelere 2 bin 400 hijyen kiti dağıtmak ve psikolojik yardım sağlamak da dahil olmak üzere birçok hizmet için miktarı açıklanmayan bir bağışta bulundu.