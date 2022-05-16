Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi - Son Dakika
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Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi

16.05.2022 09:27
Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi

Barbie'nin Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak için piyasaya sürdüğü bebekler üç saniye içinde tükendi. Yeniden piyasaya sürülmesi beklenen ürünler, 1000 sterline (yaklaşık 19 bin TL) varan fiyatlarla satışa çıkacak.

Perakende satış sitesinde fiyatı 94,99 sterlin (yaklaşık 1800 TL) olarak belirlenen hatıra bebeği, şimdi 1000 sterline (yaklaşık 19 bin TL) varan fiyatlarla yeniden satışa sunuluyor.

STOKLAR ÜÇ SANİYEDE TÜKENDİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Kraliçe'yi Britanya tarihinin en uzun süre görevde kalan hükümdarı haline getiren tahttaki 70. yılında Barbie, bunu kutlayacak bebeği nisanda tanıtmıştı. Bu bebek, oyuncak markasının ünlü ve tarihi kişileri onurlandıran Tributes Collection'ının parçası. The Guardian'a göre John Lewis bebeğin stoklarının üç saniyede tükendiğini söyledi.

Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi

Barbie formundaki Majesteleri, pembe ve mavi kurdeleler taşıyan kuşaklı beyaz bir elbise giyiyor ve Kraliyet Ailesi Nişanları'ndan esinlenen minyatür madalyonlar takıyor. Oyuncak bebek ayrıca Kraliçe'nin imzası niteliğindeki saç modeline de sahip ve bunu Kraliçe Mary'nin Püskül Tacı tamamlıyor. Kraliçe II. Elizabeth bu tacı Prens Philip'le düğününde takmıştı. Barbie Kraliçe, Buckingham Sarayı'ndan ilham alan, sarayın taht odasından esinlenerek yapılmış taht ve kırmızı halıyı gösteren bir kutunun içinde geliyor. Yeniden satışa çıkarırken açılmamış ve kusursuz bir paket sözü veren kişilerin koleksiyonluk bebeğe ait düzinelerce listelemede verdiği fiyat ise yükseldi.

HASARLI ÜRÜN BİLE YÜZLERCE STERLINE SATILIYOR

Fakat hasarlı ambalaja sahip olduğunu kabullenen listelemelerde bile bebek yüzlerce sterline satılıyor. Bu satıcılardan biri, "hafif hasarlı bir kutuda" bulunan oyuncak bebek için 999 sterlin talep ediyor. Barbie'nin Kraliçe'ye saygı gösterisi, son aylarda piyasaya sunulan yüzlerce 70. yıldönümü ürün ve markalaşmadan sadece biri.

Kraliyet'le ilgili hatıra eşyalarının pazarı kazançlı olabilir: Yıllar içinde bazı nadir parçalar yüzlerce sterlin değer kazanabiliyor. Barbie'nin bir sözcüsü hatıra amaçlı oyuncak bebek için "1959'dan bu yana Barbie markasının amacı her kız çocuğunun sonsuz potansiyeline ilham vererek onlara her şey olabileceklerini hatırlatmaktır. Bu mesaj, bugüne kadar hiç bu kadar uygun olmamıştı." dedi.Kraliçe'nin 70. yıldönümü, Birleşik Krallık'ta 2-5 Haziran arasında hafta sonuyla birleşen 4 günlük resmi tatille, ülke çapındaki tören ve açılışlarla kutlanacak.

Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi
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