Kraliyet ailesinden Prens Harry'ye mesafeli tavır! Londra'daydı ama kimse yoktu
Kraliyet ailesinden Prens Harry'ye mesafeli tavır! Londra'daydı ama kimse yoktu

22.01.2026 15:03
Kraliyet ailesiyle bağlarını kopardıktan sonra İngiltere'ye geri dönen Prens Harry, ailesinin bilinçli bir uzak duruşuyla karşılaştı. İddialara göre, Harry'nin ülkede olduğu süre boyunca, ailesi çeşitli planlarla İngiltere dışına çıktı. Kral Charles'ın, oğluyla doğrudan iletişim kurmak istemediği ve iletişimi danışmanları üzerinden yürüttüğü belirtiliyor.

Kraliyet ailesiyle bağlarını kopardıktan sonra buzları eritmeye çalışan Prens Harry'nin İngiltere ziyareti, beklenen yakınlaşmayı getirmedi. Hukuki bir süreç nedeniyle Londra'ya gelen Harry, bu kez de ailesinin bilinçli bir uzak duruşuyla karşılaştı.

İddiaya göre Harry'nin ülkede olduğu günlerde, ağabeyi Prens William ve Kate Middleton rotayı İskoçya'ya çevirirken, Kral Charles da farklı bir programla İngiltere dışına çıkmayı tercih etti. Saray çevreleri, bu "denk gelmeyen" planların tesadüf olmadığını konuşuyor.

Kulis bilgilerine göre Kral Charles, oğluyla doğrudan temas kurmak istemiyor ve iletişimi tamamen danışmanları üzerinden yürütüyor. Bunun arkasındaki en büyük neden ise Harry'ye duyulan güvensizlik. Saraya yakın kaynaklar, Prens Harry'nin geçmişte kaleme aldığı kitap, verdiği sansasyonel röportajlar ve açtığı davalar nedeniyle özel konuşmaları kamuoyuna taşıyabileceği endişesinin ağır bastığını belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmış ve bu karar "Megxit" olarak anılmıştı. Bu ayrılığın ardından Harry, kraliyet ailesiyle yaşadığı sorunları kamuoyuna açık şekilde anlatmış; Oprah Winfrey'e verdiği röportajda ailesini ırkçılık, duyarsızlık ve psikolojik baskıyla suçlamıştı. Açıklamalar, Buckingham Sarayı ile ilişkileri daha da zedelemişti.

Gerilimi tırmandıran bir diğer adım ise Prens Harry'nin kaleme aldığı ve büyük yankı uyandıran Spare (Yedek) adlı kitabı oldu. Kitapta Kral Charles, Prens William ve saray içindeki özel anlara dair detaylara yer verilmesi, güven krizini derinleştirdi. Harry'nin ağabeyi Prens William ile fiziksel bir tartışma yaşadığını iddia etmesi ve aile içi konuşmaları ifşa etmesi, iplerin tamamen kopmasına neden oldu.

İNGİLTERE ZİYARETLERİ MESAFELİ TEMASLARLA GEÇTİ

Tüm bu sürecin ardından Prens Harry'nin İngiltere ziyaretleri sınırlı ve mesafeli temaslarla geçti. Kraliyet kulislerinde, özellikle Kral Charles'ın, Harry ile özel görüşmelerden kaçındığı ve olası konuşmaların yeniden kamuoyuna taşınmasından endişe duyduğu sık sık dile getirildi. Son ziyaret sırasında yaşanan "denk gelmeyen" programlar da bu kopukluğun devam ettiğine işaret eden bir tablo olarak yorumlandı.

