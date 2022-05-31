Kremlin'de siyasi krizler devam ediyor! Putin'i iktidara getiren Danışmanı Yumashev istifa etti - Son Dakika
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Kremlin'de siyasi krizler devam ediyor! Putin'i iktidara getiren Danışmanı Yumashev istifa etti

31.05.2022 11:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidara gelmesine yardımcı olan Valentin Yumashev, Kremlin Danışmanlığı görevinden ayrıldı. Yumashev, 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görev yapıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kremlin'de siyasi krizler sürüyor. İlk olarak geçtiğimiz 23 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa etmesinin ardından Kremlin'den yeni bir istifa haberi daha geldi.

İKTİDARA GELMESİNE YARDIM EDEN İSİM İSTİFA ETTİ

Putin'in iktidara gelmesine yardım eden eski Rus lider Boris Yeltsin'in damadı ve Kremlin Danışmanı Valentin Yumashev de görevinden istifa etti. Yumashev'in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltesin Vakfı'nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila Telen, Rus basınına yaptığı açıklamada Yumashev'in istifasını doğrulayarak, "Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum" dedi.

Putin'i iktidara getiren Kremlin Danışmanı Yumashev istifa etti

1998'DEN BERİ BAŞKAN DANIŞMANLIĞI YAPIYORDU

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in danışmanı olarak görev alan Yumashev aynı zamanda Yeltsin'in damadıydı. Yeltsin'den sonra Putin'in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynayan Yumashev, 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Kremlin'de siyasi krizler devam ediyor! Putin'i iktidara getiren Danışmanı Yumashev istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin'de siyasi krizler devam ediyor! Putin'i iktidara getiren Danışmanı Yumashev istifa etti - Son Dakika
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