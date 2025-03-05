Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

Geniş Video İzle

Kremlin'den Trump'ın "Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır" sözlerine yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada "Bunu olumlu karşılıyoruz fakat masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda. Yaklaşımımız olumlu ancak nüanslar değişmiyor" ifadeleri yer aldı.

05.03.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

TRUMP: ZELENSKİ'DEN BİR MEKTUP ALDIM

Rusya- Ukrayna savaşı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump "ABD Ukrayna'nın savunmasına yüz milyarlarca dolar destek gönderdi. Biz 350 milyar dolar harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta, 'kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını' bildirmesine ilişkin, "Bunu olumlu karşılıyoruz fakat masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda. Yaklaşımımız olumlu ancak nüanslar değişmiyor" dedi.

Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin Belarus'ta yapılması ihtimaline ilişkin ise Minsk'in müzakereler için uygun yer olduğunu fakat bunun henüz istişare edilmediğini belirtti. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ileride yapacağı görüşmede, nadir toprak elementleriyle ilgili iş birliğini ele alabileceğini ancak bu konuda herhangi bir planın olmadığını bildirdi.

Kremlin\'den Zelenski\'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Kremlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:20:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.