Kremlin\'den Zelenski\'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

TRUMP: ZELENSKİ'DEN BİR MEKTUP ALDIM

Rusya- Ukrayna savaşı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump "ABD Ukrayna'nın savunmasına yüz milyarlarca dolar destek gönderdi. Biz 350 milyar dolar harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta, 'kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını' bildirmesine ilişkin, "Bunu olumlu karşılıyoruz fakat masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda. Yaklaşımımız olumlu ancak nüanslar değişmiyor" dedi.

Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin Belarus'ta yapılması ihtimaline ilişkin ise Minsk'in müzakereler için uygun yer olduğunu fakat bunun henüz istişare edilmediğini belirtti. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ileride yapacağı görüşmede, nadir toprak elementleriyle ilgili iş birliğini ele alabileceğini ancak bu konuda herhangi bir planın olmadığını bildirdi.