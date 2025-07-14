Kremlin: Rusya bir Baltık ülkesidir ve çıkarlarını korumaya devam edecektir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"RUSYA ÜÇÜNCÜ TUR MÜZAKERELERE BAŞLAMAYA HAZIR"

Rusya'nın üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih beklediğine işaret eden Peskov, "Açıkçası, Kiev acele etmiyor. Rusya üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

ESTONYA'NIN GERÇEK MÜHİMMATLI TATBİKATINA TEPKİ

Estonya'nın gerçek mühimmatlarla düzenlediği askeri tatbikata da tepki gösteren Peskov, "Rusya bir Baltık ülkesidir ve çıkarlarını korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

"ABD'NİN UKRAYNA'YA SİLAH SEVKİYATININ SÜRECEĞİ GERÇEĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORUZ"

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni silahların sevkiyatını gerçekleştirebileceğine yönelik haberleri de değerlendirerek, "Bu silahların yüksek maliyeti hakkında çok konuşuldu. Şimdi bu sevkiyatın maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağı ortaya çıktı. Biz, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkine devam ettiği ve edeceği gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

TRUMP'TAN UKRAYNA'YA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti.