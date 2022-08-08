Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol oynadı - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol oynadı

08.08.2022 15:29
Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol oynadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirterek "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında İstanbul'da bir görüşme yapılmasına yönelik teklifini değerlendiren Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus ile Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir barış sürecinin başlatılması için de çaba sarf ediyor." diye konuştu.

"ANCAK UKRAYNA HEYETİ RADARDAN KAYBOLDU"

Peskov, Türkiye'nin böyle bir sürecin başlatılması için siyasi irade de gösterdiğini vurgulayarak "Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.

"DOLAR BASAN ÜLKE BU PARA BİRİMİNE OLAN GÜVENİ SARSTI"

Peskov, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek "Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı." dedi.

TİCARETTE ULUSAL PARA BİRİMLERİ ARTACAK: AYNI ŞEY TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZDE DE OLUYOR

Çok sayıda ülkenin ticarette doların payını azaltmak ve ulusal para birimlerinin payını artırmak istediğini anlatan Peskov, "Aynı şey Türkiye ile ilişkilerimizde de oluyor. Gaz tedarikimizin bir kısmının ruble ile ödenmesi için İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol oynadı - Son Dakika

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