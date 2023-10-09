Kremlin Sözcüsü: İsrail-Filistin gerginliği çatışmanın tırmanmasına neden olabilir - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü: İsrail-Filistin gerginliği çatışmanın tırmanmasına neden olabilir

Kremlin Sözcüsü: İsrail-Filistin gerginliği çatışmanın tırmanmasına neden olabilir
Son Güncelleme: 09.10.2023 13:11

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Filistin arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılma ihtimalini taşıdığını söyledi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail veya Filistin liderleriyle görüşme planlamadığını ancak gerekmesi halinde temasların gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Rusya ile Hamas arasındaki ilişkilerin sıcak savaş aşamasının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin ve İsrail arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, "Çünkü bu şiddet döngüsünün devam etmesi, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılması ihtimalini taşıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden derin endişe duyduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail veya Filistin liderleriyle görüşme planlamadığını belirten Peskov, gerekmesi halinde temasların gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Peskov, gerilimin hızlı şekilde barışçıl sürece sokulması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu şiddet döngüsünün devam etmesi, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılması ihtimalini taşıyor. Bu bölge için büyük bir tehlike, dolayısıyla çok endişeliyiz." dedi.

Rusya ile Hamas arasındaki ilişkileri de değerlendiren Peskov, "Öncelikle oradaki olayların sıcak savaş aşamasından çıkması gerekiyor. Orada sıcak savaş olduğu sürece bir şey konuşmak zor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kremlin Sözcüsü: İsrail-Filistin gerginliği çatışmanın tırmanmasına neden olabilir - Son Dakika


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