Kremlin Sözcüsü: Karabağ'da Üçlü Anlaşmalara Uyulmalı - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü: Karabağ'da Üçlü Anlaşmalara Uyulmalı

Kremlin Sözcüsü: Karabağ\'da Üçlü Anlaşmalara Uyulmalı
Son Güncelleme: 19.09.2023 17:51

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü anlaşmalara uyulması gerektiğini belirtti. Peskov, herkesi bu belgelerin hükümlerine, yeni gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırdı. Ayrıca, bölgedeki durumun diplomatik çözümü için Bakü ve Erivan'la temasları sürdürdüklerini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ ile ilgili daha önce Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü anlaşmalara uyulması gerektiğini belirterek, "Herkesi bu belgelerin hükümlerine, yeni gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Karabağ'daki durumdan ötürü endişe duyduklarını aktaran Peskov, "Gerilimin keskin bir şekilde artmasından ve askeri harekatın başlamasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Rusya ile birlikte imzalanan üçlü anlaşmalara uymaları gerektiğini belirten Peskov, "Tek esaslı dayanak, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü belgelerdir. Herkesi bu belgelerin hükümlerine, gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz. Ermeni tarafının Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz." dedi.Peskov, bölgedeki durumun diplomatik çözümü için Bakü ve Erivan'la temasları sürdürdüklerini kaydetti.
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: Karabağ'da Üçlü Anlaşmalara Uyulmalı - Son Dakika
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