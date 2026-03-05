Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil - Son Dakika
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil

Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
05.03.2026 18:11
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Rusya'nın hangi konumda durduğuna dair soruya yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ''Bu bizim savaşımız değil'' dedi. Savaşın Rusya'ya olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmaları gerektiğini de vurgulayan Peskov, ''Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz ve kendi çıkarlarımızı güvence altına almalıyız'' ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'da devam eden devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

"BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Rus devlet televizyonuna röportaj veren Peskov, savaşta Rusya'nın hangi konumda durduğuna dair sorulan soruya, "Bu bizim savaşımız değil" yanıtını verdi. Ancak birçok ülkenin bu çatışmada taraf olmaya devam ettiğini de ekleyen Peskov, "Biz başından bu yana bu tür çatışmaların bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledik. Savaşı biz durduramayız. Bu savaşı başlatan taraf isterse durdurabilir" dedi.

"KENDİ ÇIKARLARIMIZI GÜVENCE ALTINA ALMALIYIZ"

Orta Doğu'daki çatışmanın başta ekonomik anlamda Rusya'ya olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Peskov, "Hala devam eden küresel krizlerin ekonomimize olan etkisini en aza indirgemeliyiz. Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz ve kendi çıkarlarımızı güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELERE AÇIK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Rusya'nın ana gündemi olan Ukrayna krizinin çözümüne dair ifadeler kullanan Peskov, kendilerinin Ukrayna ile müzakerelere her zaman açık olduğunu dile getirerek, "Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki müzakere turunu bekliyoruz" dedi.

"ABD'NİN ARABULUCULUKÇABALARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenen ABD'nin bu çabalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Peskov, "Arabulucu olarak üstlendikleri rolü çok önemsediğimiz Amerikalıların şu anda başka işlerle meşgul olduklarını görüyoruz. Ancak biz sabırlıyız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Orta Doğu, Politika, Kremlin, İsrail, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

