Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye ile Diálogo Sürecek - Son Dakika
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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye ile Diálogo Sürecek

Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye ile Diálogo Sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye yönetimiyle kalıcı diyalog kurma isteğini vurguladı ve Rus heyetinin Suriye'ye yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekti.

29.01.2025 14:21  Güncelleme: 14:22
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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye yönetimiyle diyalog kurulması ve sürdürülmesinden yana olduklarını belirterek, "Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Suriye'deki yeni yönetimle diyaloğu sürdüreceklerini belirtti. Peskov, Rus heyetinin, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmesiyle ilgili olarak,"Bu önemli bir temas. Çünkü Suriye yönetimiyle kalıcı diyalog kurmak ve sürdürmek lazım. Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Peskov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarını da değerlendirdi.

Peskov, "Carlson'un bunu söylerken ne demek istediğini tam olarak anlamıyoruz. Herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne demek istediği belli değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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