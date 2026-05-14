Küba\'da Zorunlu Elektrik Kesintisi

KÜBA Enerji ve Maden Bakanlığı, ülke genelinin yaklaşık yüzde 70'inde zorunlu elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Elektro-Enerji Sistemi'nin (SEN) bir bölümünün devre dışı kaldığı ve enerji üretiminde ciddi aksaklıklar yaşandığı bildirildi. Açıklamada, enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde ülkenin yüzde 70'inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.