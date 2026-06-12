Küba'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
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Küba'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

Küba\'dan ABD Yaptırımlarına Tepki
12.06.2026 09:03
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Küba, ABD'nin petrol şirketine yönelik yaptırımlarını kınadı, ekonomik ablukanın arttığını belirtti.

KÜBA hükümeti, ABD'nin ham petrol çıkarma, rafine etme ve üretim faaliyetlerinde bulunan devlet petrol şirketine yönelik yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Küba basını, Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in, ABD'nin yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklamasını yayımladı. Rodriguez, ABD'nin ham petrol çıkarma, rafine etme ve üretim faaliyetlerinde bulunan devlet petrol şirketine yönelik yaptırımlarına değinerek, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, fetih hırsları, başkanlık emelleri ve siyasi kariyer hesapları doğrultusunda hareket eden çevrelerin intikamcı tutumuyla Küba'ya yönelik ekonomik ve enerji ablukasını daha da ağırlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küba'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Semih Demirci Semih Demirci:
    senin petrol şirketi yaptırımı yemişse başka ülkenin de ekonomisi çöker e mi o yüzden fiyatlar çok artacak 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Oral Tuğba Oral:
    bu amerikanın oyunları hep böyle olmuş bizim zamanımızda da böyleydi ABD bir yandan konuşuyo bir yandan cebinden bıçak çıkarıyo Küba da hakı tabi ama kimse dinlemiyo zaten 0 0 Yanıtla
  • Evrim Çınar Evrim Çınar:
    ya bu ne ya bu da nereden çıktı biz burada kendi işimizi halledemiyoruz ama dış politikaya soyunuyoruz hep böyle mi olacak ya arkadaş 0 0 Yanıtla
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