Kuleba: Tüm dünyanın gözünde saldırgansınız - Son Dakika
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Kuleba: Tüm dünyanın gözünde saldırgansınız

26.02.2022 14:11
Kuleba: Tüm dünyanın gözünde saldırgansınız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın tüm dünyanın gözünde saldırgan konumunda olduğunu vurgulayarak uygulanan yaptırımların gelecekteki sonuçlarını değerlendirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın tüm dünyanın gözünde saldırgan konumunda olduğunu vurgulayarak uygulanan yaptırımların gelecekteki sonuçlarını değerlendirdi.

Kuleba, sadece oligarkların değil, Rus vatandaşlarının da bu yaptırımlardan etkileneceğini belirterek, "Rus vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının kendilerini kişisel olarak etkileyeceğini henüz fark etmemiştir. Yaptırımlar sadece oligarklar için geçerli değildir. Her Rus onları bu yaptırımların sonuçlarını hissedecek. Hiperenflasyon, kuyruklar, devalüasyon, işsizlik. Tüm dünyanın gözünde saldırganlarsınız. Ruslar, uyanın" dedi.

İTALYA, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ VE FRANSA'DAN SWIFT'E DESTEK

Öte yandan Kuleba, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştüğünü açıklayarak bu ülkelerin Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesini desteklediğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının başlamasından bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesi konusunda çağrıda bulunuyor.


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Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kuleba: Tüm dünyanın gözünde saldırgansınız - Son Dakika


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